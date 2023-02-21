Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 21 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 20 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 21 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük 3 ve en yüksek 13 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 21 Şubat Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 14 derece olması bekleniyor.