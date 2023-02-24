Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 24 Şubat Cuma depremden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 24 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 24 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 5 ve en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
HATAY
Hatay'da 24 Şubat Cuma günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor.