Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 26 Şubat Pazar depremden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 26 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 26 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 6 ve en yüksek 19 derece olması bekleniyor.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da 26 Şubat Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.