Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 28 Şubat Salı depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 26 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları...

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Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 28 Şubat Salı depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 1 1 13

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 28 Şubat Salı depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 2 2 13

Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 28 Şubat Salı depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 3 3 13

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 28 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük 9 ve en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 28 Şubat Salı depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 4 4 13

ELAZIĞ

Elazığ'da 28 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.