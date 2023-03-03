Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 3 Mart Cuma depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 2 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 3 Mart Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 9 ve en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
HATAY
Hatay'da 3 Mart Cuma günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 24 derece olacağı tahmin ediliyor.