Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 4 Mart Cumartesi depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 4 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 4 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 10 ve en yüksek 18 derece olması bekleniyor.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 4 Mart Cumartesi günü havanın çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 9, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması öngörülüyor.