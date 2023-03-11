Deprem bölgesiyle ilgili söylenen 6 yalan iddianın gerçeği ortaya çıktı! İşte o yalanlar ve gerçekler
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle ilgili 9-10 Mart tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Deprem bölgesi ile ilgili ortaya atılan 6 yalan iddia, gerçeklerle çürütüldü. İşte o yalanlar ve gerçekler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle ilgili 9-10 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte ortaya atılan 6 yalan iddia ve gerçekler...
1) “Afet Müdahale Planı’na asker dahil edilmemiş” iddiası
YALAN
“Afet Müdahale Planı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, çözüm ortakları arasında yok. Afet operasyonlarının içinde asker hiç konumlandırılmamış” iddiası ortaya atıldı.
GERÇEK
Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı) afet gruplarının 9 tanesinde destek çözüm ortağı olup, illerde Garnizon Komutanları İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun “doğal” üyesidir.
1. AFET HABERLEŞME GRUBU
2. AFET GÜVENLİK VE TRAFİK GRUBU
3. AFET YANGIN GRUBU
4. AFET ARAMA VE KURTARMA GRUBU
5. AFET SAĞLIK GRUBU
6. AFET TAHLİYE VE YERLEŞTİRME PLANLAMA GRUBU
7. AFET NAKLİYE GRUBU
8. AFET BARINMA GRUBU
9. AFET BESLENME GRUBU
2) “Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında “Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor” iddiası yer aldı.
GERÇEK
Sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakılmış ve asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir.
2023 yılında da, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışandan yıllık 17 bin 827 lira vergi alınmamaktadır.
3) “Afet bölgesindeki çadırlara elektrik faturası düzenlemek amacıyla sayaç takılıyor” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında “Elektrik faturası tahsil etmek amacıyla afet bölgesindeki çadırlara sayaç takılıyor” haberleri yer aldı.
GERÇEK
Depremzedeler için AFAD koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve vatandaşlarımız tarafından kurulan çadır/konteyner gibi geçici barınma alanları için elektrik enerjisi talepleri, dağıtım şirketleri tarafından karşılanmaktadır.
Çadır ve konteynerlere takılan sayaçlar, tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yöneliktir. Bu çadır ve konteynerlere herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.