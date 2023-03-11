Deprem bölgesiyle ilgili söylenen 6 yalan iddianın gerçeği ortaya çıktı! İşte o yalanlar ve gerçekler

2) “Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor” iddiası

YALAN

Bazı basın yayın organlarında “Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor” iddiası yer aldı.

GERÇEK

Sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakılmış ve asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

2023 yılında da, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışandan yıllık 17 bin 827 lira vergi alınmamaktadır.