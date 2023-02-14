Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 14 ŞUBAT SALI SON DAKİKA DEPREMLERİ!
Türkiye'deki depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremler meydana geldi. Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Ne zaman deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verilen Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Birçok kişi de internette son depremler hakkında araştırma yapıyor.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta oldukça şiddetli depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 04.17'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 7.7 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde şiddeti oldukça yüksek olan ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler onlarca ilde şiddetli bir biçimde hissedilirken; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve Osmaniye de ciddi yıkıma neden oldu.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda artçı da kaydedildi. Artçı sarsıntılar 14 Şubat Salı günü de devam ediyor. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 3.5 şiddeti üzerinde gerçekleşen artçı depremler şu şekilde:
• 14.02.2023 - 02.49 | Hatay (Arsuz): 3.6
• 14.02.2023 - 03.50 | Kahramanmaraş (Kurucaova): 3.9
• 14.02.2023 - 03.54 | Malatya (Doğanşehir): 3.6
• 14.02.2023 - 04.56 | Hatay (Kırıkhan): 3.5
• 14.02.2023 - 06.05 | Kahramanmaraş (Göksun): 3.5
• 14.02.2023 - 07.36 | Adıyaman (Sincik): 3.7
• 14.02.2023 - 14.04 | Kahramanmaraş (Göksun): 3.7
• 14.02.2023 - 14.07 | Kahramanmaraş (Göksun): 3.9
• 14.02.2023 - 16.13 | Malatya (Doğanşehir): 4.0
• 14.02.2023 - 16.44 | Akdeniz: 3.5
• 14.02.2023 - 18.50 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 4.1
• 14.02.2023 - 19.51 | Malatya (Akçadağ): 3.7
• 14.02.2023 - 20.53 | Hatay (Dörtyol): 3.5
• 14.02.2023 - 23.08 | Adıyaman (Gölbaşı): 3.8