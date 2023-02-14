Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 14 ŞUBAT SALI SON DAKİKA DEPREMLERİ!

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta oldukça şiddetli depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 04.17'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 7.7 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde şiddeti oldukça yüksek olan ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler onlarca ilde şiddetli bir biçimde hissedilirken; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve Osmaniye de ciddi yıkıma neden oldu.