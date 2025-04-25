Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu: İşte güvenli liste!
Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketlerle karşı karşıya kalıyor. Ancak bazı şehirler, jeolojik yapıları ve aktif fay hatlarından uzaklıklarıyla daha güvenli bölgeler arasında yer alıyor.
Yapılan güncel değerlendirmelere göre, deprem riski en az olan 21 il belli oldu:
📍 Karaman
Beşinci derece risk grubunda yer alan Karaman, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.
📍 Konya
İç Anadolu’nun geniş düzlüklerinde yer alan Konya, bazı bölgelerinde 1. derece risk taşısa da genel itibarıyla 4. ve 5. derece güvenli sınıflamada değerlendiriliyor.
📍 Niğde
Tamamı düşük riskli bölgede bulunan Niğde, özellikle Altunhisar ilçesiyle 5. derece deprem riskine sahip, bu da onu Türkiye’nin en güvenli yerleşimlerinden biri yapıyor.
📍 Kırşehir
Bir dönem yüksek riskli kabul edilen Kırşehir, güncellenen haritalama sonrası en güvenli iller arasında yer aldı.
📍 Kırıkkale
Fay hatlarına olan uzaklığı sayesinde düşük sismik aktiviteye sahip olan Kırıkkale, Delice ilçesi hariç güvenli sınıfta bulunuyor.
📍 Sinop
Karadeniz’in sakin şehirlerinden Sinop, Türkiye’nin en düşük deprem riski taşıyan illerinden biri. Boyabat ve çevresi ise görece daha dikkat edilmesi gereken bölgelerden.
📍 Trabzon ve Rize
Doğu Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bilinen bu iki il, düşük riskli yapısıyla dikkat çekiyor. Of, Maçka ve Araklı gibi ilçeler sismik açıdan da güvenli alanlarda bulunuyor.
📍 Mardin
Tarihi dokusuyla öne çıkan Mardin, orta düzey risk taşıyor. Ancak Mazıdağı ve Kızıltepe gibi birçok ilçesi daha güvenli kategoride.
📍 Nevşehir
Kapadokya’nın merkezi Nevşehir, 4. derece risk grubunda yer alıyor ve görece güvenli iller arasında kabul ediliyor.
📍 Antalya
Türkiye’nin gözde turizm merkezi Antalya’da kıyı kesimleri daha yüksek risk taşıyor. Buna karşın Kaş ve çevresi gibi iç kesimler sismik açıdan daha güvenli kabul ediliyor.
📍 Edirne
Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen 4. derece riskli sınıfta bulunan Edirne, bölgedeki diğer illere göre daha güvenli bir konumda.
📍 Siirt
Tarih boyunca büyük sarsıntılar yaşamayan Siirt, 1884 yılındaki depremden bu yana önemli bir sismik aktivite göstermediği için düşük riskli iller arasında yer alıyor.
📍 Yozgat
İç Anadolu’nun ortasında bulunan Yozgat, aktif fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.
🗺️ Görece düşük risk taşıyan diğer iller ise şöyle:
Bartın, Artvin, Giresun, Zonguldak, Aksaray, Gümüşhane ve Samsun.