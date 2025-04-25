Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu: İşte güvenli liste!

📍 Sinop

Karadeniz’in sakin şehirlerinden Sinop, Türkiye’nin en düşük deprem riski taşıyan illerinden biri. Boyabat ve çevresi ise görece daha dikkat edilmesi gereken bölgelerden.

📍 Trabzon ve Rize

Doğu Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bilinen bu iki il, düşük riskli yapısıyla dikkat çekiyor. Of, Maçka ve Araklı gibi ilçeler sismik açıdan da güvenli alanlarda bulunuyor.