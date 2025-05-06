Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle 7.5 büyüklüğündeki bir depremin etkilerine dair kapsamlı bir çalışma yürüttü.
“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi/2019” kapsamında hazırlanan raporda, 39 ilçenin mahalle bazlı zemin verileri ve yapı durumu analiz edildi.
Çalışmada, zemin sertliğini 30 metre derinliğe kadar ölçen Vs30 haritalarıyla riskli bölgeler tespit edildi.
Her ilçeye özel hazırlanan kitapçıklarda, nüfus yoğunluğu, bina yapısı, beklenen hasar seviyeleri ve acil barınma ihtiyacı gibi birçok veri yer aldı.
Senaryoya göre İstanbul genelinde yaklaşık 190 bin 800 bina orta ve üstü seviyede hasar alacak. Bu durumda yaklaşık 2.5 milyon kişi acil barınma ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak.
İlçe ilçe ve mahalle mahalle detaylandırılan çalışmada, özellikle yumuşak zemin yapısına sahip bölgelerde hasar riskinin yüksek olduğu belirtildi.
İlçelere göre dikkat çeken veriler:
Adalar: Binaların %48’i orta ve üzeri hasar alacak. 9 bin 500 kişi barınma ihtiyacı duyacak.
Ataşehir: Orta ve üzeri hasar alacak bina sayısı 3 bin 400. Acil barınma ihtiyacı 45 bin kişi.
Avcılar: Riskli ilçelerden biri. Binaların %61’i hasar alacak. 100 bin kişi barınma ihtiyacı yaşayacak.
Bağcılar: 10 bin 600 bina orta ve üzeri hasar görecek. 178 bin 600 kişi etkilenecek.
Bahçelievler: Binaların %76’sı hasar alacak. 183 bin 600 kişi acil barınma ihtiyacı duyacak.
Esenyurt: 10 bin 500 bina orta ve üzeri hasar alacak. Barınma ihtiyacı olan kişi sayısı 200 binin üzerinde.
Fatih: 15 bin 500 bina ciddi hasar alacak. 140 bin kişi barınma ihtiyacı yaşayacak.
Beşiktaş: Yapıların %78’i 2000 öncesi. 1.300 bina orta ve üzeri hasar görecek.
Beykoz: Göreceli olarak güvenli ilçeler arasında. Sadece %7’lik bina stoğu risk altında.
Çekmeköy: %78’i hasarsız atlatacak. Yalnızca 1.100 bina orta ve üzeri hasar görecek.
Zemin yapısı en belirleyici etken
Uzmanlara göre İstanbul'daki en büyük risk, binaların yaşı kadar zemin yapısından kaynaklanıyor. Özellikle Vs30 değeri düşük bölgelerde deprem dalgalarının büyütülmesi, yıkım riskini artırıyor.
Bu nedenle aynı yapısal özelliklere sahip iki bina, farklı zeminlerde farklı seviyede hasar görebiliyor.