Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle 7.5 büyüklüğündeki bir depremin etkilerine dair kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 1

“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi/2019” kapsamında hazırlanan raporda, 39 ilçenin mahalle bazlı zemin verileri ve yapı durumu analiz edildi. 

1 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 2

Çalışmada, zemin sertliğini 30 metre derinliğe kadar ölçen Vs30 haritalarıyla riskli bölgeler tespit edildi.

2 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 3

Her ilçeye özel hazırlanan kitapçıklarda, nüfus yoğunluğu, bina yapısı, beklenen hasar seviyeleri ve acil barınma ihtiyacı gibi birçok veri yer aldı.



3 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 4

Senaryoya göre İstanbul genelinde yaklaşık 190 bin 800 bina orta ve üstü seviyede hasar alacak. Bu durumda yaklaşık 2.5 milyon kişi acil barınma ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak.

4 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 5

İlçe ilçe ve mahalle mahalle detaylandırılan çalışmada, özellikle yumuşak zemin yapısına sahip bölgelerde hasar riskinin yüksek olduğu belirtildi.

5 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 6


İlçelere göre dikkat çeken veriler:

6 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 7

Adalar: Binaların %48’i orta ve üzeri hasar alacak. 9 bin 500 kişi barınma ihtiyacı duyacak.

7 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 8

Ataşehir: Orta ve üzeri hasar alacak bina sayısı 3 bin 400. Acil barınma ihtiyacı 45 bin kişi.

8 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 9

Avcılar: Riskli ilçelerden biri. Binaların %61’i hasar alacak. 100 bin kişi barınma ihtiyacı yaşayacak.

9 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 10

Bağcılar: 10 bin 600 bina orta ve üzeri hasar görecek. 178 bin 600 kişi etkilenecek.

10 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 11

Bahçelievler: Binaların %76’sı hasar alacak. 183 bin 600 kişi acil barınma ihtiyacı duyacak.

11 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 12

Esenyurt: 10 bin 500 bina orta ve üzeri hasar alacak. Barınma ihtiyacı olan kişi sayısı 200 binin üzerinde.

12 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 13

Fatih: 15 bin 500 bina ciddi hasar alacak. 140 bin kişi barınma ihtiyacı yaşayacak.

13 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 14

Beşiktaş: Yapıların %78’i 2000 öncesi. 1.300 bina orta ve üzeri hasar görecek.

14 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 15

Beykoz: Göreceli olarak güvenli ilçeler arasında. Sadece %7’lik bina stoğu risk altında.

15 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 16

Çekmeköy: %78’i hasarsız atlatacak. Yalnızca 1.100 bina orta ve üzeri hasar görecek.

16 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 17

Zemin yapısı en belirleyici etken

17 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 18

Uzmanlara göre İstanbul'daki en büyük risk, binaların yaşı kadar zemin yapısından kaynaklanıyor. Özellikle Vs30 değeri düşük bölgelerde deprem dalgalarının büyütülmesi, yıkım riskini artırıyor. 

18 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 19

Bu nedenle aynı yapısal özelliklere sahip iki bina, farklı zeminlerde farklı seviyede hasar görebiliyor.

19 20
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı: İstanbul’un en güvensiz bölgeleri - Resim: 20
20 20
deprem istanbul büyükşehir belediyesi