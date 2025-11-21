Deprem tartışması büyüyor: “Haritası yok ama 7’lik deprem üretir” iddiası ortalığı karıştırdı

Bölgede haritalanmamış faylar bulunduğunu ifade eden Pampal, özellikle Düziçi-Osmaniye ve Toprakkale fay hatlarının 7 büyüklüğüne kadar depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle bölgenin depremsellik açısından riskli bir konumda olduğuna işaret etti.