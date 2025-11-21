Deprem tartışması büyüyor: “Haritası yok ama 7’lik deprem üretir” iddiası ortalığı karıştırdı
Osmaniye’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası fay hatları, deprem riski ve olası senaryolar konusunda uzmanlar arasında sert tartışma başladı.
Osmaniye'de 20 Kasım tarihinde kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgedeki fay hatları ve deprem potansiyeli hakkındaki uzman görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. Sarsıntı, deprem riski üzerindeki mevcut tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye'deki deprem sonrasında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.
Bölgede haritalanmamış faylar bulunduğunu ifade eden Pampal, özellikle Düziçi-Osmaniye ve Toprakkale fay hatlarının 7 büyüklüğüne kadar depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle bölgenin depremsellik açısından riskli bir konumda olduğuna işaret etti.
Ayrıca Pampal, Osmaniye'nin üç levhanın kesişim noktasında yer alması sebebiyle bölgede çok sayıda aktif fayın mevcut olduğunu sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın bu iddialarına karşın, yer bilimci Dr. Ramazan Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Pampal'ın görüşlerini sert bir dille eleştirdi.
Demirtaş, meslektaşının "Haritalanmamış faylar var, Düziçi-Osmaniye fayı, Toprakkale fayı 7'lik deprem üretebilir" şeklindeki beyanını aktardıktan sonra, "Akademik bilgi kirliliğine artık son verin" diyerek çıkıştı ve şunları kaydetti:
"Bu depremin: -19km batıdaki Düziçi-Osmaniye fayı -34km batıdaki Toprakkale fayı ile hiç alakası yok Tetiklenmiş bağımsız bir deprem"
Dr. Demirtaş, bu 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının, bahsedilen büyük fay hatlarıyla ilişkili olmadığını ve tetiklenmiş, bağımsız bir deprem olduğunu savundu.