Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
İstanbul depremi için uzmanlar açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bir başka çarpıcı açıklamaysa jeolofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.
En son Prof. Dr. Ahmet Ercan, en son yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 'İstanbul'da her an deprem olabilir' iddialarına tepki göstermişti.
"Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar.
İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı" ifadelerini kullanmıştı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı yeni bir paylaşım ile şunları söyledi: