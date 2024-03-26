Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"

İstanbul depremi için uzmanlar açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bir başka çarpıcı açıklamaysa jeolofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

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Editör: Yağmur Biçen
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!" - Resim: 1

En son Prof. Dr. Ahmet Ercan, en son yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 'İstanbul'da her an deprem olabilir' iddialarına tepki göstermişti.

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Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!" - Resim: 2

"Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar.

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Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!" - Resim: 3

İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı" ifadelerini kullanmıştı.

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Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!" - Resim: 4

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı yeni bir paylaşım ile şunları söyledi:

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