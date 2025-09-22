Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı

Konya bölgesinde en önemli fay hattı Konya Fay Zonu olarak öne çıkıyor. Doğanhisar, Akşehir, Ilgın ve Yunak ilçeleri ile çevresindeki 26’dan fazla mahalle doğrudan fay zonu üzerinde bulunuyor. Ayrıca Divanlar Fayı ve Altınekin Fayları da bölgede aktif olarak biliniyor.