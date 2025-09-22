Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ise 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken, vatandaşların aklında “Evimin bulunduğu yer fay hattı üzerinde mi?” sorusu oluştu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 1

Prof. Dr. Naci Görür, Konya Kulu’daki 4.0 büyüklüğündeki depremin Tuz Gölü Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini ve bölgedeki fay hattının büyük deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

1 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 2

"Kırkkuyu, Kulu/Konya’da 4,0 deprem oldu. Sığ bir deprem. Tuz Gölü Fay Zonu üzerinde. Bu yörede eğim atımı fazla. Yaklaşık uzunluğu 200 kilometre civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var."

2 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 3

AFAD, deprem merkezinin Kulu ilçesi olduğunu ve yerin 9,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

3 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 4

BALIKESİR GECE YARISI SALLANDI

Gece saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 00.05’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul, İzmir, Bursa, Yalova ve Çanakkale’den de hissedildi.

4 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 5

VATANDAŞLARIN MERAK ETTİĞİ SORU: EVİM FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

5 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 6

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2025 yılına ait güncel diri fay haritasını paylaştı. Ülke genelinde 485 diri fay bulunduğu ve 45 il ile 110 ilçede doğrudan deprem riski oluşturduğu belirtildi. Fay hattı üzerinde olmayan bölgelerde bile zemin yapısı zayıf alanlarda hasar riski artabiliyor.

6 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 7

BALIKESİR’DE ETKİN FAY HATLARI

7 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 8

Balıkesir ve çevresinde öne çıkan diri faylar: Edremit Fay Zonu, Yenice–Gönen Fayı, Havran–Balya Fay Zonu, Balıkesir Fayı, Gökçeyazı Segmenti, Kepsut Segmenti, Manyas Fay Zonu, Sındırgı Segmenti ve Susurluk Fayı. Özellikle Havran, Kepsut, Gönen, Manyas, Susurluk ve Simav çevresi aktif faylardan doğrudan etkileniyor.

8 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 9

KONYA’DAKİ FAY HATLARI

9 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 10

Konya bölgesinde en önemli fay hattı Konya Fay Zonu olarak öne çıkıyor. Doğanhisar, Akşehir, Ilgın ve Yunak ilçeleri ile çevresindeki 26’dan fazla mahalle doğrudan fay zonu üzerinde bulunuyor. Ayrıca Divanlar Fayı ve Altınekin Fayları da bölgede aktif olarak biliniyor.

10 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 11

UZMANLARDAN AÇIKLAMALAR

11 12
Deprem uzmanları alarm veriyor: Balıkesir ve Konya sallandı - Resim: 12

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı’daki depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, artçı depremlerle boşalmanın uzun süreceğini ancak M6,1’i aşan artçı deprem beklemediğini söyledi. Ercan ayrıca, Sındırgı’da ağır hasarlı 600 yapının yıkılacağını ve yaklaşık 980 konutun oturulamaz durumda olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medyada Balıkesir ve Konya bölgesindeki aktif fay hatları hakkında uyarılarda bulundu.

12 12
deprem Uzman