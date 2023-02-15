Depremden sonra kaç bina hasarlı? İl il hasar tespit raporu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem hasar tespitinde 7 bin 100 personelin sahada çalıştığını belirtti. Bakan Kurum ayrıca, 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimin incelemesinin tamamlandığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Enkazdan kurtarma çalışmaları devam ederken, hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığına göre bugüne kadar 387 bin 346 binadaki 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimin incelemesi tamamlandı. Sahadaki çalışmalara 7 bin 100 personel katıldı.
ORTA HASARLI BİNA
Yapılan incelemeler sonrası 11 bin 114 binadaki 71 bin 174 birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi.
ACİL YIKILMASI GEREKEN AĞIR HASARLI BİNA
Yapılan incelemeler sonrası 50 bin 576 binada 224 bin 923 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı bina olduğu belirlendi.
AZ HASARLI VEYA HASARSIZ BİNA
Yapılan incelemelerde, 99 bin 300 binada 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binadaki 762 bin 627 bağımsız birimin hasarsız olduğu belirlendi.