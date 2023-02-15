Depremden sonra kaç bina hasarlı? İl il hasar tespit raporu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Enkazdan kurtarma çalışmaları devam ederken, hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığına göre bugüne kadar 387 bin 346 binadaki 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimin incelemesi tamamlandı. Sahadaki çalışmalara 7 bin 100 personel katıldı.