Depremle ilgili söylenen yalanların gerçekleri ortaya çıktı: Ortaya atılan 5 iddia, gerçeklerle belgelendi

3) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun manipüle edilen konuşması

YALAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında, Kahramanmaraş merkezli depremleri kast ederek, “Biz İstanbul için hazırlanmıştık” dediği iddia edildi.

GERÇEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasından bir bölümün kasıtlı bir şekilde kesildiği ve bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Bakan Soylu açıklamasında, “Biz İstanbul için hazırlanmıştık” diyerek Kahramanmaraş depreminin beklenmediğini kast etmemiştir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin öncesi ve sonrası izlendiğinde, konuşmanın manipüle edilerek paylaşıldığı açıkça anlaşılmaktadır.

AFAD’ın kurulduğu günden beri deprem hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Soylu, kesilen görüntünün devamında şu ifadeleri kullanmaktadır:

“Kahramanmaraş’taki hat yani Doğu Anadolu Fay Hattı da veya İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesi. 2019’da ilk ‘Risk Azaltma Planı’nı Kahramanmaraş’ta yaptık. Bu planın acilen bütün illerde başlamasına Kahramanmaraş’ta karar verdik...”