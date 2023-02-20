Depremle ilgili söylenen yalanların gerçekleri ortaya çıktı: Ortaya atılan 5 iddia, gerçeklerle belgelendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 18-19 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı. Ortaya atılan 5 iddia değerlendirilirken, iddiaların gerçek yüzü ortaya çıkarıldı. İşte o yalanlar ve gerçekler...
1) “Kahramanmaraş’ta salgın hastalık başladı, şehrin tahliye edilmesi gerekiyor” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarından “Kahramanmaraş’ta salgın hastalıklar başladı, acil tahliye edilmesi gerekiyor” iddiaları paylaşıldı.
GERÇEK
Kahramanmaraş ya da depremden etkilenen herhangi bir ilimizde salgın hastalık söz konusu değildir. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz de bulunmamaktadır. Afet bölgesinde, halk sağlığı için tüm tedbirler alınmaktadır.
2) “İstanbul Finans Merkezi 100 bin afetzedeyi barındıracak kapasitede” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında “İstanbul Finans Merkezi’nin 100 bin kişi kapasitesi olduğu ve afetzede vatandaşlarımıza açılabileceği” iddiası yer aldı.
GERÇEK
Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olacak İstanbul Finans Merkezi, içerisinde bulundurduğu banka binaları dışında henüz kaba inşaat halindedir. İnşaat çalışmaları devam eden merkezde halen 8 bin 207 kişi çalışmakta olup, koşullar afetzede vatandaşlarımızın barınması için uygun değildir.
3) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun manipüle edilen konuşması
YALAN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında, Kahramanmaraş merkezli depremleri kast ederek, “Biz İstanbul için hazırlanmıştık” dediği iddia edildi.
GERÇEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasından bir bölümün kasıtlı bir şekilde kesildiği ve bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Bakan Soylu açıklamasında, “Biz İstanbul için hazırlanmıştık” diyerek Kahramanmaraş depreminin beklenmediğini kast etmemiştir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin öncesi ve sonrası izlendiğinde, konuşmanın manipüle edilerek paylaşıldığı açıkça anlaşılmaktadır.
AFAD’ın kurulduğu günden beri deprem hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Soylu, kesilen görüntünün devamında şu ifadeleri kullanmaktadır:
“Kahramanmaraş’taki hat yani Doğu Anadolu Fay Hattı da veya İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesi. 2019’da ilk ‘Risk Azaltma Planı’nı Kahramanmaraş’ta yaptık. Bu planın acilen bütün illerde başlamasına Kahramanmaraş’ta karar verdik...”
4) “Elbistan belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, “Depremde yıkılmayan Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Resmi evraklar enkaz altında” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
GERÇEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, Elbistan Belediye binasının hasarlı olduğu tespit edilmiş ve yıkımına karar verilmiştir. Ancak, bodrum katta yer alan ‘İmar Arşivini’nin kurtarılması için, binanın üst kısmı tıraşlama yöntemi ile yıkılmıştır. Bodrum kattaki evraklar, Cumhuriyet savcıları ve emniyet görevlileri eşliğinde kamera kaydıyla alınmıştır. Ayrıca söz konusu belgeler, dijital ortamda da arşivlenmiştir.