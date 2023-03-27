Depremlerle battı! İşte İstanbul'daki o kayıp ada

Diğer isimleri ise Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke, Vordonos olarak da söylenen Vordonisi adası depremde batmıştır.

Çevredeki diğer adalar Vordonisi’ye göre daha şanslıydı çünkü Vordonisi alüvyon bir tabakadan oluşurken diğer adalar granit kayalıklar üzerine kuruluydu. Dolayısıyla diğer adalarda hasar daha az oldu. Ancak Vordonisi ise depreme dayanamayıp çöktü.