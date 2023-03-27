Depremlerle battı! İşte İstanbul'daki o kayıp ada
1010 yılında büyük bir depremle yıkılan İstanbul'daki Vordonisi Adası, ilgi çekici tarihi ile Türkiye’nin ilk ve tek sualtı arkeoloji alanı konumunda. İşte birçok kişinin varlığını dahi bilmediği İstanbul’un gizemli adası...
Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Sedefadası, Kınalıada, Yassıada, Sivriada, Kaşıkadası ve Tavşanadası... İstanbul'daki bu adaları bilmeyen çok az kişi mevcut. Ancak İstanbul’da bir ada daha bulunuyor, neredeyse kimsenin bilmediği… İstanbul'un 1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle suya gömülmüş onuncu bir adası daha var; kayıp ada Vordonisi.
Diğer isimleri ise Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke, Vordonos olarak da söylenen Vordonisi adası depremde batmıştır.
Çevredeki diğer adalar Vordonisi’ye göre daha şanslıydı çünkü Vordonisi alüvyon bir tabakadan oluşurken diğer adalar granit kayalıklar üzerine kuruluydu. Dolayısıyla diğer adalarda hasar daha az oldu. Ancak Vordonisi ise depreme dayanamayıp çöktü.
HARİTADA ORTAYA ÇIKTI!
Zamanla unutulan Vordonisi'yi bir harita ortaya çıkardı. Nesilden nesle aktarılsa da zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilmiştir.
Haritada İstanbul'a en yakın ve en küçük adanın neresi olduğu sorgulandığında cevap yine Vordonisi olmuş. Kayıp adayı yakın tarihte ortaya çıkaran isim Büyükadalı Dr. Akilla Millas'tır.
Vordonisi'yi turizme ve UNESCO Dünya Mirası listesine katabilmek için çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte batık ada dalış turizmine kazandırılmak isteniyor.