Depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Ortaya atılan yalanlar, gerçeklerle belgelendi

3) “Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye deprem yardımı yapmadı” iddiası

YALAN

Bazı sosyal medya hesaplarında “Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye deprem yardımı yapmadı” iddiası paylaşıldı.

GERÇEK

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 7 Şubat’ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için 70 milyon frank değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlatmış, daha sonra bu rakamı 200 milyon franga çıkarmıştır.

IFRC, 16 Şubat’ta uluslararası acil yardım çağrısını 200 milyondan 650 milyon İsviçre Frangı’na çıkardığını duyurmuştur. Federasyon için toplanan bağışlar Kızılay’a aktarılmakta ve söz konusu bağışlar Kızılay’ın deprem kapsamındaki yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Türkiye için yapılan çağrı ile ilgili, “Bu depremlerin tam etkisi hala ortaya çıkıyor. Sahadaki durum çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlar her dakika artıyor. Hayatta kalanlar için bu süreç hayatlarının en zor dönemlerinden biridir ve iyileşmeye giden yol uzun olacak. En acil ihtiyaçlar, barınak, sağlık, sanitasyon, gıda ve su.” ifadelerini kullanmıştır.