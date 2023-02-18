Depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Ortaya atılan yalanlar, gerçeklerle belgelendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 16-17 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı. Ortaya atılan 5 iddia değerlendirilirken, iddiaların gerçek yüzü ortaya çıkarıldı. İşte o yalanlar ve gerçekler...
1) "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 310 Milyon Lira şahsi bağış yaptığı” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarından “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 310 milyon lira şahsi bağış yaptığı” iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı sonrasında depremden etkilenen illerimiz için yardım çağrısında bulunmuş, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle toplanan nakdi yardım 310 milyon liraya ulaşmıştır.
‘Türkiye Tek Yürek’ adlı yardım programına telefonla bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon liralık nakdi yardım oluştuğunu ve bu yardımları AFAD’a bağış olarak aktardıklarını açıklamıştır. Erbaş, bu bağışın toplanan yardım parası olduğunu özellikle belirtmiş, kendi adına ise 3 maaşını bağışladığını ifade etmiştir.
2) “Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında “Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor” iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
AFAD verilerine göre bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından afet bölgesine 386 bin 874 çadır sevk edilmiş olup bunların 172 bin 265’i kurulmuştur. Bölgeye 3 milyon 282 bin 725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verilmiştir.
Beslenme hizmetinin yanı sıra Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, bölgeye toplam 354 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı sevk edilmiştir.
Bölgedeki yardımlar konusunda kimseye öncelik tanınmamakta, depremden etkilenen tüm afetzedelere yardım ulaştırma faaliyetleri devam etmektedir.
3) “Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye deprem yardımı yapmadı” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında “Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye deprem yardımı yapmadı” iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 7 Şubat’ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için 70 milyon frank değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlatmış, daha sonra bu rakamı 200 milyon franga çıkarmıştır.
IFRC, 16 Şubat’ta uluslararası acil yardım çağrısını 200 milyondan 650 milyon İsviçre Frangı’na çıkardığını duyurmuştur. Federasyon için toplanan bağışlar Kızılay’a aktarılmakta ve söz konusu bağışlar Kızılay’ın deprem kapsamındaki yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Türkiye için yapılan çağrı ile ilgili, “Bu depremlerin tam etkisi hala ortaya çıkıyor. Sahadaki durum çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlar her dakika artıyor. Hayatta kalanlar için bu süreç hayatlarının en zor dönemlerinden biridir ve iyileşmeye giden yol uzun olacak. En acil ihtiyaçlar, barınak, sağlık, sanitasyon, gıda ve su.” ifadelerini kullanmıştır.
4) “Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında “Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor” iddiası ortaya atıldı.
GERÇEK
Depremden etkilenen afet bölgelerinde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti, titiz bir şekilde yapılmakta ve naaşları yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmektedir.
Arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan ve kimlik tespiti yapılamayan cenazeler için, teşhise elverişli fotoğraf çekilmekte, parmak izi ve DNA örneği alındıktan sonra cenazeye bir numara verilerek kayıt altına alınmaktadır.
Cenazeler, defin ruhsatı düzenlenmesi, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın bu numarayla ilişkilendirilerek tutanakla kayıt altına alınmasının ardından defnedilmektedir.