Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü için 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 1

 Son tahminlere göre, yağışlar özellikle Karadeniz ve Trakya bölgelerinde etkili olacak.

1 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 2

Yağış beklenen iller şunlar:

2 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 3

Edirne

3 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 4

Tekirdağ

4 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 5

Kırklareli

5 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 6

Sinop

6 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 7

Samsun

7 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 8

Ordu

8 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 9

Giresun

9 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 10

Trabzon

10 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 11

Rize

11 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 12

Artvin

12 13
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 13

Meteoroloji, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

13 13
sağanak Hava durumu