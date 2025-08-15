Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü için 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Son tahminlere göre, yağışlar özellikle Karadeniz ve Trakya bölgelerinde etkili olacak.
Yağış beklenen iller şunlar:
Edirne
Tekirdağ
Kırklareli
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Meteoroloji, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.