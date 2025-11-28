Dikkat! Sağanak kapıda: MGM çok sayıda il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Kasım Cuma günü hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) en son değerlendirmeleri, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını işaret ediyor.

Yağışlar, Marmara'nın batı bölgeleri, Kıyı Ege ve Bursa ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Özellikle Kıyı Ege hattı ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İç kesimlerde yaşayanların ise özellikle sabah ve gece saatlerinde ortaya çıkacak pus ve yer yer sis hadisesine karşı dikkatli olması gerekiyor.

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri:

MARMARA

Bölge, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Batı kesimleri ile Bursa çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Edirne — 16°C
Çanakkale — 20°C
İstanbul — 19°C
Bursa — 18°C

EGE

Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kıyıda ve Manisa’da yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Manisa — 19°C
İzmir — 21°C
Muğla — 15°C
Afyonkarahisar — 17°C
Denizli — 20°C

AKDENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Antalya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ihtimali bulunuyor.

Antalya — 22°C
Adana — 24°C
Hatay — 20°C

İÇ VE DİĞER ANADOLU BÖLGELERİ

İç Anadolu parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu olacak. Karadeniz’in iç kesimleri ile bu iki bölgede sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

Ankara — 17°C
Konya — 15°C
Erzurum — 10°C
Diyarbakır — 15°C

