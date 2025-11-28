Dikkat! Sağanak kapıda: MGM çok sayıda il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) en son değerlendirmeleri, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını işaret ediyor.

Yağışlar, Marmara'nın batı bölgeleri, Kıyı Ege ve Bursa ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.