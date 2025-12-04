Diyarbakır'da dehşet anları! Ağır hasarlı bina işçinin üzerine çöktü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, dar bir sokağa iş makinesi giremediği için el yordamıyla yıkılmaya çalışılan ağır hasarlı bir binanın duvarı çöktü; molozların altında kalan 34 yaşındaki işçi D.G. ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin dar yapısı nedeniyle iş makinelerinin giriş yapamadığı ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemi, işçiler tarafından hilti ve balyoz kullanılarak manuel yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalışıldı.
Yıkım faaliyetleri sürerken, binanın bir duvarı aniden çöktü. O sırada görevli olan 34 yaşındaki işçi D.G., çöken duvarın ve molozların altında mahsur kaldı.
Korkunç kazanın haber verilmesi üzerine, olay mahalline derhal 112 acil sağlık, polis ve itfaiye birimleri sevk edildi.
Moloz yığınının altında kalan talihsiz işçiye ulaşmak için itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
Ekiplerin çabaları sonucu D.G., bulunduğu yerden başarıyla çıkarılarak hazır bekleyen sağlık personeline teslim edildi. Ağır yaralı işçi D.G., olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesinin ardından ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı.