Diyarbakır'da dehşet anları! Ağır hasarlı bina işçinin üzerine çöktü

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin dar yapısı nedeniyle iş makinelerinin giriş yapamadığı ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemi, işçiler tarafından hilti ve balyoz kullanılarak manuel yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalışıldı.