Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
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Editör: Uğur Çam
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Yaşanan korkunç kaza Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Bintaş köyünde gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan Baran Cengiz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı3 3