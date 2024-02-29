Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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Editör: Uğur Çam
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Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Yaşanan korkunç kaza Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Bintaş köyünde gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı. 

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Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar hastaneye sevk edildi. 

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Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Yaralılardan Baran Cengiz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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