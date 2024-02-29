Diyarbakır'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Baran Cengiz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.