Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe: 2 ton esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza mahallelerinde düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör operasyonunda, 715 kilo 500 gram toz esrar ve 1 milyon 405 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 120 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 12 milyon 759 bin 450 kök kenevir bitkisi ve 755 bin 100 kök skunk bitkisi olmak üzere 13 milyon 514 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.

2 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH Tabur Komutanlığı, Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman JÖH Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır PÖH unsurları, güvenlik koruyucuları ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM ve TEM unsurlarının katılımı ile toplam 74 tim ve bin 120 personel ile 129 farklı koordinatta 6 iş makinesi ve 30 adet motorlu tırpan kullanılarak icra edildi.



Öte yandan bir evde yapılan adli aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, H.P. (45) isimli şahıs gözaltına alındı.



Uyuşturucu maddelerinin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip kenevir ve skunk bitkilerinin yerinde imha edildiği belirtildi.