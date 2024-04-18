Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"

DEPREMİN ŞİDDETİNE GÖRE HAREKET ETMEK YANLIŞ

“Şimdi depremin şiddetine göre tavır sergilemememiz gerekiyor. Yani '4,7 çok düşük bir şiddette aslında dışarı çıkmamız gerekmiyor, 6'nın üzerinde olursa anca dışarı çıkarız' gibi bir tavır, bir tutum çok yanlış. Sonuçta bu bir deprem ve binalarımıza elbette güveniyoruz ve araştırmasını yaptık ama tedbir amaçlı bizim bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerekiyor.