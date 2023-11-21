Doğu ve Güneydoğu Fay Hatları Hareketlendi! 21 Kasım 2023 Depremler Arttı
Son günlerde Malatya ve Van'da meydana gelen depremler fay hatlarının hareketlendiğinin kanıtıdır. 21 Kasım 2023 gününde meydana gelen depremleri bir araya getirdik. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre depremler
Dün Malatya ve Van'da meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandili Rasathanesi uyarıda bulundu. Ardı sıra gelen depremler sonrası uzmanlardan uyarı yapıldı. Hareketlenen fay hattı sonrası artçı depremler de sıklaştı.
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21-11-2023 11:01:42 37.821 30.421 5 ML 1.2 Gönen (Isparta) 610094
21-11-2023 09:08:03 38.21 38.771 6.32 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 610093
21-11-2023 08:57:00 38.289 38.077 7 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 610091
21-11-2023 08:53:48 37.209 29.338 7 ML 1.0 Acıpayam (Denizli) 610092
21-11-2023 08:33:29 38.038 37.605 6.88 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 610090
21-11-2023 07:43:06 36.991 27.675 6.96 ML 2.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.40 km] Bodrum (Muğla) 610087
21-11-2023 07:05:41 37.938 38.052 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 610088
21-11-2023 04:55:45 39.654 32.921 6.92 ML 1.3 Gölbaşı (Ankara) 610089
21-11-2023 04:39:41 38.135 37.825 7 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) 610086
21-11-2023 04:01:24 37.776 36.294 7 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) 610085
21-11-2023 03:57:15 38.037 37.392 7.02 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 610084
21-11-2023 03:42:30 38.702 30.66 8.84 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar) 610083
21-11-2023 03:13:01 39.837 28.772 7.01 ML 1.2 Orhaneli (Bursa) 610082
21-11-2023 02:41:25 38.425 37.44 7 ML 1.9 Darende (Malatya) 610081
21-11-2023 02:04:32 38.037 36.511 6.87 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 610080
21-11-2023 01:56:12 36.951 27.819 7.04 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.71 km] Milas (Muğla) 610079
21-11-2023 01:48:49 38.119 26.318 7.4 ML 1.5 Ege Denizi - [17.52 km] Çeşme (İzmir) 610078
21-11-2023 00:46:44 37.519 37.061 9.15 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 610077
21-11-2023 00:19:56 37.666 35.367 6.92 ML 1.8 Aladağ (Adana) 610076
21-11-2023 00:02:00 38.664 43.142 7.02 ML 3.4 Van Gölü - [04.31 km] Tuşba (Van) 610075
2023.11.21 05:54:44 38.0040 36.6618 17.5 -.- 1.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 04:55:45 39.6438 32.9343 6.5 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.11.21 04:39:41 38.1298 37.7260 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 04:21:21 36.9475 36.1970 5.0 -.- 1.3 -.- ERZIN (HATAY) İlksel
2023.11.21 04:01:23 37.8468 36.3382 5.9 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 03:57:15 38.0820 37.4452 5.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 03:42:29 38.6925 30.6725 5.2 -.- 1.6 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.11.21 03:13:01 39.8565 28.7592 6.3 -.- 1.4 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.11.21 02:41:24 38.3612 37.5222 1.3 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 02:04:31 38.0923 36.6437 5.4 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 01:56:11 36.9827 27.7420 8.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.21 01:48:47 38.0858 26.2832 1.0 -.- 1.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.21 00:46:44 37.4917 37.0468 5.0 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 00:19:56 37.6522 35.3602 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.21 00:02:00 38.6657 43.2095 5.4 -.- 3.4 3.6 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel