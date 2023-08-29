Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı

Doğubayazıt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle kurulan “Kadın Üretim Kooperatifi” tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallerde oluşturulan tarlalarda hasat başladı.

# Ağrı # Tarım # kadın # tarla # Doğubayazıt
Son Güncelleme:
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı - Resim: 1

Belediye Başkanı Yıldız Acar Belediyenin destekleri ile mısır, yeşil mercimek, patates, ayçiçeği gibi ürünlerin kadınlar tarafından ekildiği tarlalarda, kadınlarla birlikte ürünleri topluyor.

1 6
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı - Resim: 2

Ürün hasadı sonrası elde edilecek olan gelirin, ilçedeki kadınların sosyo-ekonomik durumlarını düzeltmek ve okul okuyan kız öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kullanılacak.

2 6
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı - Resim: 3

Belediye Başkanı Yıldız Acar yaptığı açıklamada, “Kendi kendine yeten ve üreten bir ilçe olma yolunda attığımız bu adımlar, çok değerli ve kıymetlidir.

3 6
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı - Resim: 4

'' İlçemizde şuan için fabrikalar olmayabilir. Fakat tek gelir kaynağımızın gümrük ticareti olarak görülmesi ezberini bozmak istiyoruz.''

4 6