Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle kurulan “Kadın Üretim Kooperatifi” tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallerde oluşturulan tarlalarda hasat başladı.
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Belediye Başkanı Yıldız Acar Belediyenin destekleri ile mısır, yeşil mercimek, patates, ayçiçeği gibi ürünlerin kadınlar tarafından ekildiği tarlalarda, kadınlarla birlikte ürünleri topluyor.
Ürün hasadı sonrası elde edilecek olan gelirin, ilçedeki kadınların sosyo-ekonomik durumlarını düzeltmek ve okul okuyan kız öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kullanılacak.
Belediye Başkanı Yıldız Acar yaptığı açıklamada, “Kendi kendine yeten ve üreten bir ilçe olma yolunda attığımız bu adımlar, çok değerli ve kıymetlidir.
'' İlçemizde şuan için fabrikalar olmayabilir. Fakat tek gelir kaynağımızın gümrük ticareti olarak görülmesi ezberini bozmak istiyoruz.''