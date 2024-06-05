Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları!
Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla düğün mevsimi başladı. İşte o dudak uçuklatan tablo...
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Düğün tarihi ve mekan ile beraber masa dekorasyonunun yanı sıra, yemekli veya yemeksiz olması şeklinde düğün salonları farklı fiyatlandırılırlar.
Fazla sayıda davetli ağırlama imkanı veren düğün salonları, aynı zamanda dört mevsim kullanım imkanı ile yüksek fiyatlar doğrultusunda kiralanıyor.
İŞTE O FİYATLANDIRMA
Bu konuda bir gün içerisinde gerçekleştirilecek kriterler ele alınmak suretiyle farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir. O yüzden genel olarak 20 bin ile 50 bin TL arasında bir fiyatın olduğunu söylemek mümkün.
Aynı zamanda bireysel olarak kişi başı 200 ila 400 TL arasında fiyatlandırma üzerinden de düğün salonları kiralanıyor.