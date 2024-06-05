Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları!

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla düğün mevsimi başladı. İşte o dudak uçuklatan tablo...

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Editör: Yağmur Biçen
Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları! - Resim: 1

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Düğün tarihi ve mekan ile beraber masa dekorasyonunun yanı sıra, yemekli veya yemeksiz olması şeklinde düğün salonları farklı fiyatlandırılırlar.

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Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları! - Resim: 2

 

Fazla sayıda davetli ağırlama imkanı veren düğün salonları, aynı zamanda dört mevsim kullanım imkanı ile yüksek fiyatlar doğrultusunda kiralanıyor.

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Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları! - Resim: 3

İŞTE O FİYATLANDIRMA

 Bu konuda bir gün içerisinde gerçekleştirilecek kriterler ele alınmak suretiyle farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir. O yüzden genel olarak 20 bin ile 50 bin TL arasında bir fiyatın olduğunu söylemek mümkün.

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Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları! - Resim: 4

 Aynı zamanda bireysel olarak kişi başı 200 ila 400 TL arasında fiyatlandırma üzerinden de düğün salonları kiralanıyor.

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