Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi

Koçak, İstanbul'un kalabalık nüfusuna dikkat çekerek, "Bugün İstanbul’un nüfusu 25 milyona yaklaşmış durumda. Biz İstanbul’daki yapıların risklerini çok iyi biliyoruz. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış binalar, son derece kalitesiz" dedi. Kontrol mekanizmalarının 2000 yılından önce yeterince etkin olmadığını belirten Koçak, "İstanbul’da depremde ciddi sorunlar yaşayacağını düşündüğümüz 300 bin bina var. Bu binalarda yaklaşık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Yani nüfusun yarısı bu binalarda yaşıyor. İstanbul’da bir deprem olduğunda, nüfusun yarısı bu durumdan etkilenecek" diye konuştu.