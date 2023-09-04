Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti
Van’da Gevdan Aşiretinin görkemli düğün törenine 5 bin kişi katılırken, gelin ve damada takılan takı ise dudak uçuklattı. Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Bakın yaklaşık 5 saat süren takı sonunda damada ve geline ne kadar takıldı...
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Gevdan Aşiretinden iş adamı Orhan ve Burhan Yacan’ın kardeşi Ayhan Yacan, Alan Aşiretinden Mehmet Kara’nın kızı Elif Kara ile dünya evine girdi.
Yurt içi ve yurt dışından 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı
3,5 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren takı sonunda damada yaklaşık 4 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konulan paraları ise 16 kişi saydı.