Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti

Van’da Gevdan Aşiretinin görkemli düğün törenine 5 bin kişi katılırken, gelin ve damada takılan takı ise dudak uçuklattı. Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Bakın yaklaşık 5 saat süren takı sonunda damada ve geline ne kadar takıldı...

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Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti - Resim: 1

Gevdan Aşiretinden iş adamı Orhan ve Burhan Yacan’ın kardeşi Ayhan Yacan, Alan Aşiretinden Mehmet Kara’nın kızı Elif Kara ile dünya evine girdi.

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Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti - Resim: 2

Yurt içi ve yurt dışından 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı

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Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti - Resim: 3

3,5 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Düğünde gelin ve damada takılan takı şok etti - Resim: 4

Yaklaşık 5 saat süren takı sonunda damada yaklaşık 4 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konulan paraları ise 16 kişi saydı.

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