Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor: Meteoroloji’den kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ağustos tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Orman yangınlarıyla mücadele eden Edirne ve Çanakkale için yeni kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Tahminlere göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Hava sıcaklıkları
Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek. MGM, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara: Az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli.
Balıkesir: 34°C, az bulutlu
Edirne: 36°C, az bulutlu
İstanbul: 31°C, az bulutlu
Kırklareli: 32°C, az bulutlu
Ege: Az bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.
Afyonkarahisar: 34°C, az bulutlu
Denizli: 42°C, az bulutlu
İzmir: 41°C, az bulutlu
Muğla: 40°C, az bulutlu
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
Adana: 43°C, az bulutlu
Antalya: 37°C, az bulutlu
Hatay: 39°C, az bulutlu
Isparta: 38°C, az bulutlu
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Ankara: 33°C, az bulutlu
Eskişehir: 34°C, az bulutlu
Konya: 33°C, az bulutlu
Yozgat: 28°C, az bulutlu
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevresi parçalı bulutlu.
Bolu: 32°C, az bulutlu
Düzce: 32°C, az bulutlu
Sinop: 32°C, akşam parçalı bulutlu
Zonguldak: 28°C, az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak yağışlı.
Amasya: 33°C, parçalı bulutlu
Artvin: 24°C, sağanak yağışlı
Samsun: 30°C, akşam bulutlu
Trabzon: 29°C, sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Doğusu parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak yağışlı.
Erzurum: 30°C, parçalı bulutlu
Kars: 28°C, sağanak yağışlı
Malatya: 37°C, az bulutlu
Van: 30°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 40°C, az bulutlu
Gaziantep: 40°C, az bulutlu
Mardin: 38°C, az bulutlu
Siirt: 40°C, az bulutlu