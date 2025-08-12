Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor: Meteoroloji’den kritik uyarı

Hava sıcaklıkları

Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek. MGM, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.