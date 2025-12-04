Edirne’de acı olay: Genç avukat pencereden düşerek yaşamını yitirdi

Edirne’de, Trakya Üniversitesi'nde görevli genç avukat Selda Özkan İlte, yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İlte, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'de görev yapan ve Trakya Üniversitesi kadrosunda bulunan Selda Özkan İlte isimli genç kadın avukat, çalıştığı odasının yaklaşık 5 metre yükseklikteki penceresinden bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Olayın hemen ardından durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline hızla ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralar alan avukat İlte’ye, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen genç kadın, burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden genç avukat Selda Özkan İlte'den geriye, bir süre önce İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportaj ve neşeli anları kaldı. İlte, 5 Nisan 2022 tarihinde Edirne'de gerçekleştirilen Avukatlar Günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılmıştı.

