Edirne'de Hıdırellez çoşkusu
Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, coşkuyla kutlandı. Yöresel, renkli kıyafetler binlerce kişi davullar ve zurnalar eşliğinde dans ederek eğlendi.
Edirne'de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde kutlanıyor.
Şenliklere katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, kentte yoğun kalabalık oluşturdu.
Sarayiçi'ne gitmek için yola çıkanlar, yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. Binlerce kişi kutlamalara katılmak için Sarayiçi'ne akın etti.
Kimi yöresel kıyafetler, kimisi de renkli kıyafetler giyen vatandaşlar, baharın gelişine "Merhaba" dedi.