Ege'de 6 büyüklüğünde deprem: Uzman isimden 8.5'lik deprem için uyarı!

Pampal, özellikle Girit Adası ve çevresinin hem volkanik hem de sismik aktivitenin yoğun yaşandığı bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Burası Girit’in kuzeyinde, sonbaharda deprem fırtınalarının yaşandığı bölge. 2011 yılında da benzer depremler yaşanmıştı. Bu nedenle bu bölgedeki hareketlilik şaşırtıcı değil, ancak dikkatle izlenmeli” dedi.