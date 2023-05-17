Antalya'nın alpleri Eğrigöl fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Bölgede birçok endemik bitki türünün bulunduğunu belirten Sayın, şu sözleri söyledi:

- Bahar aylarında bölgede rengarenk endemik bitkiler açmaya başlar. Çiğdem, sarı çiğdem, yasemin, mavi çiğdem, nevruz, ters lale, ağlayan gelin ve mahcup lale gibi türler bulunur. Bitkilerle ilgilenen kişiler sık sık burayı ziyaret eder. Bölge ayrıca yaz aylarında yürüyüş ve koşu sporları için çok fazla tercih ediliyor. Ancak kaya yapısı itibarıyla tırmanış sporları için elverişli değil.