Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor: O yaşın üstündekiler trafiğe çıkmayacak!
İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik hazırladığı eylem planını Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, ehliyet yaş sınırlarında değişiklikleri de içeriyor.
İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı trafik güvenliği eylem planında detaylar netleşmeye başladı.
TBMM’ye sunulacak taslak düzenlemede, trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması ve sürücü belgeleriyle ilgili önemli değişiklikler yer alıyor.
Ehliyetlerde yaş düzenlemesi gündemde
Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenlemede, Avrupa Birliği ülkelerinde tartışılan 75 yaş üstü sürücüler için ehliyetlerin koşullu verilmesi modeli Türkiye'de de değerlendiriliyor.
Mevcut uygulamada;
65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir,
80 yaş üstü sürücüler ise her 2 yılda bir sağlık muayenesinden geçmek zorunda.
Yeni taslakla bu sürelerin daraltılması gündemde.
Buna göre;
65 yaş üstü için sağlık raporu süresi 3 yıldan 2 yıla,
80 yaş üstü için ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek.
Bu değişiklikle, yaşla birlikte ortaya çıkan refleks kaybı, görme ve duyma sorunları gibi durumların trafik güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ehliyetler iptal edilmeyecek
Düzenlemede, Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi yaş nedeniyle ehliyetlerin tamamen askıya alınması gibi bir uygulama yer almayacak. Tüm sürücüler mevcut ehliyetlerini kullanmaya devam edebilecek. Ancak, halen 10 yıl geçerlilik süresi olan sürücü belgeleri;
65 yaş üstü için 2 yıla,
80 yaş üstü için ise 1 yıla düşürülebilecek.
Düzenlemenin mayıs ayı içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. İlk olarak ilgili komisyonlarda görüşülecek taslak, daha sonra Genel Kurul oylamasına sunulacak. Kabul edilirse, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.