Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor: O yaşın üstündekiler trafiğe çıkmayacak!

Ehliyetler iptal edilmeyecek

Düzenlemede, Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi yaş nedeniyle ehliyetlerin tamamen askıya alınması gibi bir uygulama yer almayacak. Tüm sürücüler mevcut ehliyetlerini kullanmaya devam edebilecek. Ancak, halen 10 yıl geçerlilik süresi olan sürücü belgeleri;