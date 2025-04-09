Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 10 Nisan elektrik kesintileri

Elektrik kesintileriyle ilgili en çok merak edilen konular arasında “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Kesinti ne kadar sürecek?” soruları yer alıyor. Vatandaşlar, elektrik arızası ya da planlı kesintiler hakkında ALO 186 çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama sayfaları da aktif olarak hizmet veriyor.