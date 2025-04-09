Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 10 Nisan elektrik kesintileri
İstanbul'da 10 Nisan 2025 Perşembe günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı mahalleleri ve saat aralıklarını resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.
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Elektrik kesintileriyle ilgili en çok merak edilen konular arasında “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Kesinti ne kadar sürecek?” soruları yer alıyor. Vatandaşlar, elektrik arızası ya da planlı kesintiler hakkında ALO 186 çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama sayfaları da aktif olarak hizmet veriyor.
Planlı bakım kapsamında yapılan kesintilerin detayları, İstanbul’un birçok ilçesini ve mahallelerini kapsıyor. Elektrik kesintisine dair tüm bilgiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi açıklamalarına göre güncelleniyor.
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