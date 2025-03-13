Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 14 Mart Cuma elektrik kesintileri
14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. 14 Mart cuma günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri...
Bu kesintiler, bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında yapılmaktadır. Aşağıda, etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri detaylı olarak belirtilmiştir:
1. Avrupa Yakası:
Arnavutköy İlçesi:
Merkez ve Haraççı Mahalleleri: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Beylikdüzü İlçesi:
Yakuplu Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Beyoğlu İlçesi:
Kuloğlu Mahallesi: 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Bahçelievler İlçesi:
Zafer Mahallesi ve çevresi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bakırköy İlçesi:
Yeşilköy ve Şenlikköy Mahalleleri: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Beşiktaş İlçesi:
Akat Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Çatalca İlçesi:
Yalıköy Mahallesi ve civarı: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Esenler İlçesi:
Fatih ve Tuna Mahalleleri: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Esenyurt İlçesi:
Ardıçlı, Balıkyolu, Süleymaniye ve Yenikent Mahalleleri: 13:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Eyüpsultan İlçesi:
Sakarya Mahallesi ve civarı: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Fatih İlçesi:
Akşemsettin Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Gaziosmanpaşa İlçesi:
Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Mahalleleri: 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kağıthane İlçesi:
Çeliktepe Mahallesi: 10:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Küçükçekmece İlçesi:
Mehmet Akif Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Sarıyer İlçesi:
Zekeriyaköy Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Silivri İlçesi:
Balaban Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Sultangazi İlçesi:
Zübeyde Hanım Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Şişli İlçesi:
19 Mayıs, Cumhuriyet ve Merkez Mahalleleri: 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Zeytinburnu İlçesi:
Maltepe Mahallesi: 02:00 - 04:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2. Anadolu Yakası:
Beykoz İlçesi:Belirli Sokaklar: 13 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde, AYEDAŞ'ın yapacağı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri olacaktır.