Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileri
İstanbul’da 16 Mayıs Cuma günü birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Kesintiler, altyapı yenileme, trafo bakımı, havai hat çalışmaları ve şube bağlantısı gibi gerekçelerle gerçekleştirilecek. İşte kesinti yaşanacak bazı ilçeler, mahalleler ve saat bilgileri:
Avcılar
Cihangir Mahallesi: 09.00 – 16.00
Firuzköy Mahallesi (Hasan Öncel, Memduh sokakları): 09.00 – 17.00
Ambarlı Mahallesi (Cemre, Erencan sokakları): 09.00 – 17.00
Bağcılar
Bağlar Mahallesi (15., 21., 22., 23., 30. sokaklar): 00.00 – 06.00
Güneşli Mahallesi (1327. ve Koçman sokakları): 00.00 – 06.00
Bayrampaşa
Orta Mahalle (Anadolu, Emin Efendi, Huzur, Maltepe, Numunebağı, Oğuzhan, İbrahimağa, Şirin sokaklar): 00.00 – 06.00
Yenidoğan Mahallesi (Haseki Sultan, Hanife Ana, Rami Kışla sokakları): 09.00 – 15.00
Kartaltepe Mahallesi (Hülya, Mevlana, Recep Yazıcıoğlu, Çaldıran sokakları): 09.30 – 11.00
Muratpaşa Mahallesi (10., 12., Kamil, Cumhuriyet, Edirne, Elazığ, Ereğli sokaklar): 11.00 – 15.00
Güngören
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi (Günay, Güneş, Nadide, Kınalıtepe sokakları):
09.00 – 13.00 arası bakım çalışması
12.00 – 16.00 arası manevra çalışması
Arnavutköy
Hadımköy Mahallesi:
00.00 – 01.30 arasında Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Ayasofya, Göçmen gibi sokaklarda
01.30 – 03.00 arasında Adnan Menderes, Kayapınar, Minyatür gibi sokaklarda
03.00 – 04.30 arasında Aşkınay, Kayacık, Süleymaniye gibi sokaklarda
Haraççı ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri (Atakan, Harmandere, Reşat Nuri Güntekin gibi sokaklar): 09.00 – 15.00
Başakşehir
Güvercintepe Mahallesi (34. – 43. sokaklar, Ahmet Yesevi, Karadeniz, Ovalı sokaklar): 09.00 – 17.00
Beylikdüzü
Dereağzı, Kavaklı ve Sahil Mahalleleri (Beste, Lokum, Arşın, Ay, Susam, Yaşar Doğu, İmar gibi sokaklar): 09.00 – 17.00
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için planlanan saatler arasında önlem almaları ve çalışmalar süresince dikkatli olmaları önem taşıyor.
Elektrik dağıtım şirketi, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının tekrar sağlanacağını belirtti.