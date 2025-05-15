Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Mayıs elektrik kesintileri

Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi:

00.00 – 01.30 arasında Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Ayasofya, Göçmen gibi sokaklarda

01.30 – 03.00 arasında Adnan Menderes, Kayapınar, Minyatür gibi sokaklarda

03.00 – 04.30 arasında Aşkınay, Kayacık, Süleymaniye gibi sokaklarda

Haraççı ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri (Atakan, Harmandere, Reşat Nuri Güntekin gibi sokaklar): 09.00 – 15.00