Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri
İstanbul'da 16 Nisan 2025 Çarşamba günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. 16 Nisan çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
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Arnavutköy: 08:00 - 17:00
Bağcılar: 10:00 - 19:00
Bakırköy: 09:00 - 18:00
Bayrampaşa: 10:00 - 19:00
Beylikdüzü: 08:00 - 17:00
Esenler: 08:30 - 17:30
Eyüpsultan: 08:00 - 17:00
Fatih: 09:00 - 18:00
Gaziosmanpaşa: 08:30 - 17:30
Güngören: 09:00 - 18:00
Kağıthane: 08:00 - 17:00
Küçükçekmece: 09:00 - 18:00
Sarıyer: 08:30 - 17:30
Sultangazi: 08:00 - 17:00
Avcılar: 09:00 - 18:00
Bahçelievler: 08:30 - 17:30
Başakşehir: 08:00 - 17:00
Beşiktaş: 09:30 - 18:30
Beyoğlu: 09:00 - 18:00
Esenyurt: 09:00 - 18:00
Şişli: 09:00 - 18:00
Zeytinburnu: 08:30 - 17:30
Silivri: 09:00 - 18:00