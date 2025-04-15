Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri

​İstanbul'da 16 Nisan 2025 Çarşamba günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. 16 Nisan çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 1

Arnavutköy: 08:00 - 17:00​


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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 2

Bağcılar: 10:00 - 19:00​


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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 3

Bakırköy: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 4

Bayrampaşa: 10:00 - 19:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 5

Beylikdüzü: 08:00 - 17:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 6

Esenler: 08:30 - 17:30​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 7

Eyüpsultan: 08:00 - 17:00​
Fatih: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 8

Gaziosmanpaşa: 08:30 - 17:30​
Güngören: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 9

Kağıthane: 08:00 - 17:00​
Küçükçekmece: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 10

Sarıyer: 08:30 - 17:30​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 11

Sultangazi: 08:00 - 17:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 12

Avcılar: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 13

Bahçelievler: 08:30 - 17:30​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 14

Başakşehir: 08:00 - 17:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 15

Beşiktaş: 09:30 - 18:30​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 16

Beyoğlu: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 17

Esenyurt: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 18

Şişli: 09:00 - 18:00​

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 19

Zeytinburnu: 08:30 - 17:30

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 20

Silivri: 09:00 - 18:00​

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