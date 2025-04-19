Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 20 Nisan elektrik kesintileri

Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Kesinti ne kadar sürecek?" gibi sorulara yanıt ararken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi kanalları, güncel kesinti bilgileri için başvurulacak en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. Elektrik kesintisine dair güncel durumu öğrenmek isteyenler ALO 186 çağrı hattını da kullanabiliyor.