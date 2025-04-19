Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 20 Nisan elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 20 Nisan 2025 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Hangi bölgelerde kesinti olacağına dair detaylı liste, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde mahalle bazında paylaşıldı.
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Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Kesinti ne kadar sürecek?" gibi sorulara yanıt ararken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi kanalları, güncel kesinti bilgileri için başvurulacak en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. Elektrik kesintisine dair güncel durumu öğrenmek isteyenler ALO 186 çağrı hattını da kullanabiliyor.
20 Nisan Pazar günü İstanbul’un birçok ilçesinde uygulanacak planlı kesintilerle ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
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