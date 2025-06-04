Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri

İstanbul’da 5 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

⚡ Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve detaylar:



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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Avrupa Yakası

Bağcılar
Mahalleler: 15 Temmuz, Mahmutbey, Bağlar
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Havai hat bakımı ve yatırım çalışmaları

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

Esenyurt
Mahalle: Zafer
Saat: 07.00 - 11.00
Nedeni: Trafo bakımı

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

Zeytinburnu
Mahalleler: Telsiz, Sümer
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Trafo merkezi manevra çalışması

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5


Çatalca
Mahalleler: Örcünlü, Subaşı
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Altyapı yenileme




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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6

Küçükçekmece
Mahalle: İnönü
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışması

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7

Arnavutköy
Mahalle: Ömerli
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Bakım ve onarım çalışması

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8

Anadolu Yakası

Kadıköy
Mahalle: Kozyatağı
Saat: 10.00 - 16.00
Nedeni: Trafo bakımı

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9

Ümraniye
Mahalle: İnkılap
Saat: 09.00 - 15.00
Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışması

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10

Maltepe
Mahalle: Feyzullah
Saat: 08.30 - 14.30
Nedeni: Altyapı yenileme

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11

Pendik
Mahalle: Kaynarca
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Trafo bakımı

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Sancaktepe
Mahalle: Abdurrahmangazi
Saat: 10.00 - 16.00
Nedeni: Bakım çalışması


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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13

🔌 Vatandaşlara öneriler:

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14

Elektrikli ev aletlerinizi korumak için kesintiden önce fişten çekin.
El feneri ve taşınabilir şarj cihazı gibi alternatif çözümleri hazır bulundurun.

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 15

Soğuk zincirle saklanması gereken gıdalara dikkat edin.
İnternet ve iletişim kesintilerine karşı hazırlıklı olun.

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 16
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