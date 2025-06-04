Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul’da 5 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek.
⚡ Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve detaylar:
Avrupa Yakası
Bağcılar
Mahalleler: 15 Temmuz, Mahmutbey, Bağlar
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Havai hat bakımı ve yatırım çalışmaları
Esenyurt
Mahalle: Zafer
Saat: 07.00 - 11.00
Nedeni: Trafo bakımı
Zeytinburnu
Mahalleler: Telsiz, Sümer
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Trafo merkezi manevra çalışması
Çatalca
Mahalleler: Örcünlü, Subaşı
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Altyapı yenileme
Küçükçekmece
Mahalle: İnönü
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışması
Arnavutköy
Mahalle: Ömerli
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Bakım ve onarım çalışması
Anadolu Yakası
Kadıköy
Mahalle: Kozyatağı
Saat: 10.00 - 16.00
Nedeni: Trafo bakımı
Ümraniye
Mahalle: İnkılap
Saat: 09.00 - 15.00
Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışması
Maltepe
Mahalle: Feyzullah
Saat: 08.30 - 14.30
Nedeni: Altyapı yenileme
Pendik
Mahalle: Kaynarca
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Trafo bakımı
Sancaktepe
Mahalle: Abdurrahmangazi
Saat: 10.00 - 16.00
Nedeni: Bakım çalışması
🔌 Vatandaşlara öneriler:
Elektrikli ev aletlerinizi korumak için kesintiden önce fişten çekin.
El feneri ve taşınabilir şarj cihazı gibi alternatif çözümleri hazır bulundurun.
Soğuk zincirle saklanması gereken gıdalara dikkat edin.
İnternet ve iletişim kesintilerine karşı hazırlıklı olun.