Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 12 Haziran elektrik kesintileri
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 12 Haziran 2025 Perşembe günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintiler, ilçe ve mahalle bazında açıklandı.
İstanbullular, "Elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi mahallelerde kesinti var?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Planlı kesinti bilgilerine BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden ya da ALO 186 çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.
AYEDAŞ – ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Anadolu Yakası’nda elektrik dağıtım ve arıza işlemlerinden sorumlu AYEDAŞ, planlı kesinti yapılacak bölgeleri internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Vatandaşlar, www.ayedas.com.tr adresinden yaşadıkları bölgedeki kesinti bilgilerini sorgulayabiliyor.
BEDAŞ – AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Avrupa Yakası’nda görevli BEDAŞ da planlı kesintilere ilişkin mahalle mahalle duyurular yaptı. Detaylı listeye, www.bedas.com.tr adresinden, “Planlı Kesintiler” bölümünden erişilebiliyor. Dileyen kullanıcılar, 186 mobil uygulaması üzerinden de bilgi alabiliyor.
Elektrik kesintisiyle ilgili son gelişmeleri takip etmek için ilgili kurumların resmi duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.