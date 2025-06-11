Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 12 Haziran elektrik kesintileri

İstanbullular, "Elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi mahallelerde kesinti var?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Planlı kesinti bilgilerine BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden ya da ALO 186 çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.