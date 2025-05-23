Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri
İstanbul'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti yapılacak mahalleler mahalle mahalle duyuruldu.
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Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor. Kesintilere dair en güncel bilgiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden veya ALO 186 Çağrı Merkezi’nden takip edilebiliyor.
İstanbullular, 24 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak kesintilerle ilgili detayları araştırırken, özellikle bakım-onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler gündeme oturdu. Hangi ilçede, hangi mahallede, saat kaçta elektrik kesileceği kamuoyuna duyurulmuş durumda.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak geçici kesintilerin etkilediği bölgeleri kontrol etmek için AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı kesinti sorgulama ekranlarını kullanabilir.
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