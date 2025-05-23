Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri

Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor. Kesintilere dair en güncel bilgiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden veya ALO 186 Çağrı Merkezi’nden takip edilebiliyor.