Elektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintiler

Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) ve Başkent Elektrik (EDAŞ), 14 Eylül 2025 tarihinde İstanbul ve Ankara’da uygulanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi…

İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 14 Eylül Pazar günü planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. 

BEDAŞ ve Başkent Elektrik tarafından yapılan açıklamalara göre birçok ilçede farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İSTANBUL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

AKYURT

 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ

ALTINDAĞ

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI

BEYPAZARI

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

ÇANKAYA

09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1450

ÇUBUK

09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ

KAHRAMANKAZAN

10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANCAR, PEÇENEK

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK

MAMAK

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI

NALLIHAN

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

