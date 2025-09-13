Elektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintiler
Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) ve Başkent Elektrik (EDAŞ), 14 Eylül 2025 tarihinde İstanbul ve Ankara’da uygulanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi…
İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 14 Eylül Pazar günü planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak.
BEDAŞ ve Başkent Elektrik tarafından yapılan açıklamalara göre birçok ilçede farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.
İSTANBUL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
AKYURT
09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ
ALTINDAĞ
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
BEYPAZARI
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER
ÇANKAYA
09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1450
ÇUBUK
09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ
KAHRAMANKAZAN
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANCAR, PEÇENEK
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK
MAMAK
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
NALLIHAN
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER