Elektrik kesintisi saatler sürecek: 15 Mart Cumartesi elektrik kesintileri
15 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. 15 Mart cumartesi günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte tüm yanıtlar...
15 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.
Kesintiler, bakım çalışmaları ve şebeke yenileme işlemleri nedeniyle yapılacak olup, etkilenecek bölgeler ve saat aralıkları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir:
Arnavutköy:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Bölgeler: Hürriyet, Yeni Mahalle, Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa ve civarı
Beylikdüzü:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Sokaklar: Millet, Pilot, Tevfik Fikret
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması - Önleyici bakım
Esenler:
Kesinti Saati: 13:30 - 15:00
Etkilenen Sokaklar: 119., 120., 122., Ayazma, Aziziye
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
Esenyurt:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Sokak: Barış Manço
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması - Önleyici bakım
Eyüpsultan:
Kesinti Saati: 10:00 - 15:00
Etkilenen Sokaklar: 1. Meriç, Beyceğiz, Beyşehir, Eber, Eğridir, Fide, Gezegen, Göksu, Güllük, Karasu, Kızılırmak, Manyas, Sapanca, Sungurbey, Susurluk, Tuzla, Uzungöl, Yarımca, Yedigöl, İbrahim Hakkı
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni kablo bağlantısı
Fatih:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Sokaklar:Beyazıt Mahallesi: Akikçiler, Altıncılar, Aynacılar, Ağa, Kalcılar, Kalpakçılarbaşı, Muhafazacılar, Uncuoğlu, Varakçı, Çarşıkapı Nur-u Osmaniye, Çuhacı Hanı
Molla Fenari Mahallesi: Bezciler, Kılıççılar, Küçükyıldız Hanı, Küçükyıldız Hanı Çıkmazı, Mahmutpaşa Mahkeme, Mahmutpaşa Yokuşu, Vezirhanı, Çarşıkapı Nur-u Osmaniye, Çuhacı Hanı, Şerefefendi
Sururi Mahallesi: Bezciler, Mahmutpaşa Yokuşu, Rastıkçı, Sultan Mektebi, Yeşildirekli Bakkal
Taya Hatun Mahallesi: Aynacılar, Mahmutpaşa Hamamı, Mahmutpaşa Yokuşu, Tarakçılar, Tarakçılar Hanı, Tarakçılar Çıkmazı
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması - Önleyici bakım
Gaziosmanpaşa:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Sokaklar: 1128., 1176., 1180.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması - Önleyici bakım
Kağıthane:
Kesinti Saati: 10:00 - 13:00
Etkilenen Bölgeler: Çağlayan ve civarı
Küçükçekmece:
Kesinti Saati: 10:00 - 15:00
Etkilenen Bölgeler: Atakent ve civarı
Pendik:
Kesinti Saati: 09:30 - 15:00
Etkilenen Bölgeler: Akdeniz, Tevfik İleri, Cahide, Vasfiye ve civarı
Sarıyer:
Kesinti Saatleri ve Etkilenen Bölgeler:09:00 - 15:00: Maslak, Yeniköy ve civarı
10:00 - 15:00: Yeni Mahalle ve civarı
11:00 - 15:00: Zekeriyaköy ve civarı
Silivri:
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Etkilenen Sokaklar:Sancaktepe Mahallesi: Efsun, Feda, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Vazife, Yaman, Yenigün, Yıldıray
Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Akdeniz, Aktürk, Aldanır, Altınordu, Ali Rıfat Çağatay, Arpa, Atıfet, Aşina, Barınak, Barlas, Başarır, Beyatlı, Demiryurt, Dereçay, Doğukent, Didim, Efes, Ela, Erkaya, Ertuğrulbey, Eğitimci, Funda, Firuze, Gökova, Gülla