Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri
İstanbul'da 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde etkili olacak. 18 Mart'ta İstanbul'da yaşanacak olan elektrik kesintileri...
Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak sunulmaktadır:
Arnavutköy:
09:00 - 11:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: HendeK, HendeK Çıkmazı, Hüseyin Şahin, Nenehatun Sokakları
Bahçelievler:
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Bahçelievler Mahallesi
11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Bahçelievler Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Bahçelievler Mahallesi
10:00 - 13:0
Bakırköy:
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Cevizlik Mahallesi
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Ataköy 1. Kısım Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Bahçelievler Mahallesi
10:00 - 13:00
Başakşehir:
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Şahintepe Mahallesi
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Başakşehir Mahallesi
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Başakşehir Mahallesi
Beşiktaş:
09:00 - 15:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Abbasağa ve Cihannüma Mahalleleri
Beyoğlu ve Şişli:
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-İstiklal, Merkez-Firuzağa, Merkez-Kuloğlu, Merkez-Tomtom Mahalleleri
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez-İstiklal, Merkez-Firuzağa, Merkez-Kuloğlu, Merkez-Tomtom Mahalleleri
11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Arap Cami, Merkez-Bereketzade, Merkez-Emekyemez Mahalleleri
Çatalca:
09:00 - 15:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Çatalca, Merkez-Celepköy, Merkez-Dağyenice, Merkez-Hallaçlı, Merkez-Hisarbeyli, Merkez-Karacaköy, Merkez-Kestanelik, Merkez-Kızılcaali, Merkez-Ormanlı, Merkez-Subaşı, Merkez-Yalıköy, Merkez-Yazlık, Merkez-Çanakça, Merkez-Örçünlü, Merkez-Örencik Mahalleleri
Esenler:
09:30 - 11:00Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi
Esenyurt:
08:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-İnönü Mahallesi
Küçükçekmece:
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Sefaköy Mahallesi, Merkez-Küçükçekmece Mahallesi, Merkez-Büyükçekmece Mahallesi
12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Küçükçekmece Mahallesi, Merkez-Sefaköy Mahallesi
Tuzla:
09:00 - 15:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Tuzla Mahallesi, Merkez-İMES Sanayi Mahallesi, Merkez-Yavuz Selim Mahallesi
Kartal:
08:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kartal Mahallesi, Merkez-Pendik Mahallesi
10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Pendik Mahallesi, Merkez-Huzur Mahallesi
Kadıköy:
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kalamış Mahallesi, Merkez-Muhallip Mahallesi, Merkez-Kozyatağı Mahallesi
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Eliuz Mahallesi, Merkez-Kuşdili Mahallesi
Maltepe:
09:00 - 13:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Zümrütevler Mahallesi, Merkez-Yalı Mahallesi, Merkez-Başıbüyük Mahallesi
Pendik:
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Pendik Mahallesi, Merkez-Kurtköy Mahallesi
Sancaktepe:
09:00 - 13:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Yenişehir Mahallesi, Merkez-Kozan Mahallesi, Merkez-İMES Sanayi Mahallesi
Sarıyer:
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Sarıyer Mahallesi, Merkez-İstinye Mahallesi, Merkez-Huzur Mahallesi
10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kilyos Mahallesi, Merkez-Sarıyer Mahallesi
Silivri:
09:00 - 12:00Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Silivri Mahallesi, Merkez-Durusu Mahallesi, Merkez-Çatalköy Mahallesi
İstanbul'da 18 Mart tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı mahallelerde etkili olacak. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri ve etkilenebilecek bölgelerde gerekli önlemleri almaları önemlidir.