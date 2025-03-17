Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri

İstanbul'da 18 Mart tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı mahallelerde etkili olacak. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri ve etkilenebilecek bölgelerde gerekli önlemleri almaları önemlidir.