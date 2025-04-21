Elektrik kesintisi saatler sürecek: 21 Nisan elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri düzenli olarak duyuruyor. 22 Nisan 2025 Salı günü İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesinti uygulanacak bölgelerin listesi…
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