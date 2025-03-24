Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Mart 2025 elektrik kesintileri
İstanbul'da, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılacak planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Mart 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 25 Mart 2025 elektrik kesintileri...
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Vatandaşlar, "Elektrikler gitti mi? Elektrikler ne zaman gelecek?" gibi sorularla kesintilerin süresini ve hangi bölgelerde yaşanacağını merak etmeye başladı.
25 Mart Salı günü, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.
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