Elektrik kesintisi saatler sürecek: 27 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi
BEDAŞ, İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintilerini mahalle bazında duyurmaya devam ediyor. 27 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul’un farklı ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak.
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ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 64
3 64
4 64
5 64
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 64
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 64
10 64
11 64
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 64
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
19 64
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 64
22 64
23 64
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
25 64
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 64
28 64
29 64
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 64
32 64
33 64
34 64
35 64
36 64
37 64
38 64
39 64
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
41 64
42 64
43 64
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
45 64
46 64
47 64
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
49 64
50 64
51 64
52 64
53 64
54 64
55 64
56 64
57 64
58 64
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
60 64
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
62 64
63 64
64 64