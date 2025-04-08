Elektrik kesintisi uyarısı: 9 Nisan Çarşamba elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeleri ilçe ve mahalle bazında düzenli olarak paylaşıyor.
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9 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek planlı kesintilere dair detaylar belli oldu. İşte, kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahallelerin listesi...
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