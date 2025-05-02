Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. İşte İstanbul'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler: