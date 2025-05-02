Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. İşte İstanbul'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 1

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. İşte İstanbul'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler:

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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 2
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 3
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 4
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 5
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 6
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 7
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 8
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 9
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 10
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 11
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 12
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 13
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 14
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 15
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 16
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 17
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 18
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 19
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 20
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 21
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 22
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 23
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 24
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 25
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 26
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 27
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 28
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 29
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 30
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 31
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 32
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 33
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 34
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 35
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 36
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 37
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 38
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 39
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 40
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 41
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 42
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 43
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Elektrik kesintisi uzun sürecek: 3 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 44
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